Мозырский мурал на Ленинской

Мурал – это современное уличное искусство, которое направлено на придание красоты зданиям. Муралы есть в Минске, в Гродно, в Гомеле, в Рогачеве, Могилеве, Барановичах, Пинске. Отношение к таким огромным картинам неоднозначное, кому-то нравится, кто-то категорически не приемлет. Но, как говорят, большое видится на расстоянии. А с расстояния как минимум это не серо, не скучно и не уныло. В Мозыре тоже появился мурал. На Ленинской, напротив драмтеатра. Мозыряне в соцсетях гадали, кто же или что же это будет? Постепенно стал вырисовываться облик. И те, кто хорошо знает белорусскую литературу и знаком с классиками сразу узнали молодого Ивана Мележа. То, что он появился напротив драмтеатра, носящего его имя, совершенно закономерно. Работа еще не завершена и у мозырского мурала есть и свои авторы, и свои секреты. О них – в ближайших выпусках новостей.