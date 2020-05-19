17 мая отмечался Международный День памяти людей, умерших от СПИДа. Мероприятие направлено на то, чтобы обратить внимание общественности на проблему СПИДа, вспомнить о людях, умерших от чумы 20 века, задуматься о том, что болезнь может коснуться каждого, искоренить стереотипы, связанные с ВИЧ-инфекцией, устранить дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ. На Гомельщине за четыре месяца выявлено 209 новых случаев ВИЧ. Показатель заболеваемости в январе-апреле этого года составил 14,8 на 100 тысяч населения. В области проживает 7990 человек с ВИЧ-положительным статусом. В основном заболевание передается половым путем, более чем 90% случаев. Большая часть зараженных мужчины –
65%. Около 20% ВИЧ-инфицированных находятся в возрасте от 30 до 39 лет, 15% – от 40 до 44 лет, 12% от 45 до 49 лет. По социальному статусу среди пациентов преобладают рабочие их более 36%, и лица без определенной деятельности – почти 40%. Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции – пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее 6 недель после того, как вы подверглись риску инфицирования. Пройти обследование на ВИЧ можно самостоятельно, приобретя в аптеке набор для тестирования по слюне, либо бесплатно и анонимно в любом лечебно-профилактическом учреждении республики.
На Гомельщине за четыре месяца выявлено 209 новых случаев ВИЧ
17 мая отмечался Международный День памяти людей, умерших от СПИДа. Мероприятие направлено на то, чтобы обратить внимание общественности на проблему СПИДа, вспомнить о людях, умерших от чумы 20 века, задуматься о том, что болезнь может коснуться каждого, искоренить стереотипы, связанные с ВИЧ-инфекцией, устранить дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ. На Гомельщине за четыре месяца выявлено 209 новых случаев ВИЧ. Показатель заболеваемости в январе-апреле этого года составил 14,8 на 100 тысяч населения. В области проживает 7990 человек с ВИЧ-положительным статусом. В основном заболевание передается половым путем, более чем 90% случаев. Большая часть зараженных мужчины –