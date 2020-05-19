17 мая отмечался Международный День памяти людей, умерших от СПИДа. Мероприятие направлено на то, чтобы обратить внимание общественности на проблему СПИДа, вспомнить о людях, умерших от чумы 20 века, задуматься о том, что болезнь может коснуться каждого, искоренить стереотипы, связанные с ВИЧ-инфекцией, устранить дискриминацию в отношении людей, живущих с ВИЧ. На Гомельщине за четыре месяца выявлено 209 новых случаев ВИЧ. Показатель заболеваемости в январе-апреле этого года составил 14,8 на 100 тысяч населения. В области проживает 7990 человек с ВИЧ-положительным статусом. В основном заболевание передается половым путем, более чем 90% случаев. Большая часть зараженных мужчины –

65%. Около 20% ВИЧ-инфицированных находятся в возрасте от 30 до 39 лет, 15% – от 40 до 44 лет, 12% от 45 до 49 лет. По социальному статусу среди пациентов преобладают рабочие их более 36%, и лица без определенной деятельности – почти 40%. Единственный надежный метод убедиться в отсутствии ВИЧ-инфекции – пройти тестирование на антитела к ВИЧ не ранее 6 недель после того, как вы подверглись риску инфицирования. Пройти обследование на ВИЧ можно самостоятельно, приобретя в аптеке набор для тестирования по слюне, либо бесплатно и анонимно в любом лечебно-профилактическом учреждении республики.