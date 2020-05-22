Срок действия документов продлевается. Президент подписал Указ, согласно которому обязательные административные процедуры можно отложить на 3 месяца

Выданные физическим и юридическим лицам справки и документы, срок действия которых истекает в период с 30 апреля по 31 июля 2020 года, останутся действительны еще три месяца. Например, если срок действия разрешения истекает 15 мая 2020 года, то он будет продлен автоматически до 15 августа 2020 года. Президент подписал соответствующий указ. Перечни документов, срок действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых такие документы выдаются будет определен Постановлением Совета Министров. Предполагается, что в него будут включены, в частности, процедуры выдачи медицинской справки о состоянии здоровья, паспорта гражданина Беларуси в связи с достижением 14-летнего возраста, водительского удостоверения. В перечень предлагается включить сертификаты продукции (работ, услуг) собственного производства, в том числе услуг банкам, небанковским кредитно-финансовым, страховым организациям, коммерческим микрофинансовым организациям и лизингодателям. В период сложной эпидемиологической обстановки предлагаемые меры позволят сократить количество посещений госорганов для оформления необходимых документов, снизить административную нагрузку на граждан и субъекты хозяйствования, отложить на 3 месяца их финансовые расходы.