Первое заседание Мозырской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь

Председателем Мозырской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь стал Михаил Пашинский. Его избрание состоялось сегодня на первом организационном заседании комиссии. Михаил Николаевич занимает должность начальника управления по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома и выдвинут в члены комиссии от районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Характеризуя Михаила Николаевича, члены комиссии отмечали, что он объективен, ответственен, кроме того, у него есть опыт подобной работы. На сегодняшнем заседании избран и заместитель председателя — им стала Петр Зыкун, директор типографии «Колор». Петр Семенович выдвинут в комиссию путем подачи заявлений граждан.

На первом заседании комиссии был установлен режим дежурств. Разместилась комиссия по адресу площадь Ленина 16, здание Мозырского райисполкома, кабинет 100.

Как уже сообщалось, Мозырская районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь сформирована в максимальном составе, в нее вошли 13 человек. Состав комиссии определен открытым голосованием и утвержден на совместном заседании президиума районного Совета депутатов и районного исполнительного комитета.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМС