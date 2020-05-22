ОАО «Мозырьпромстрой» признано одним из лучших предприятий строительства в области по охране труда

Открытое акционерное общество «Мозырьпромстрой» признано одним из лучших предприятий строительства в области по охране труда. Благодаря чему удалось победить в тематическом смотре-конкурсе? Об этом в нашем следующем репортаже.

Строитель, пожалуй, самая созидательная профессия, одновременно одна из самых травмоопасных. Площадка в микрорайоне № 11. Буквально по кирпичикам здесь возводится многоквартирный жилой дом. Это дело рук работников «Мозырьпромстроя». На предприятии заботятся не только о качестве своей крупногабаритной многоэтажной продукции, в приоритете – люди, их жизнь и здоровье. В «Мозырьпромстрое» охрана труда – это не формальность, а одно из главных направлений деятельности. Контроль за соблюдением правил безопасности ведется на всех уровнях. Постоянные инструктажи, обучение, стажировки, проверки знаний. Да и сами работники к вопросам охраны труда относятся ответственно.

В «Мозырьпромтрое » работает свыше восьмисот человек, из них более 300 заняты на рабочих местах с вредными или опасными условиями труда. На строительной площадке все в касках, при работе на высоте обязательное использование предохранительных поясов. В целом, жесткая дисциплина. Только так, и никак по- другому. Такой ответственное отношение к вопросам безопасности оценили в области. На тематическом смотре-конкурсе «Мозырьпромстрой» признали одним из лучших предприятий по организации условий охраны труда. Кстати, комфортные и безопасные условия труда работников – один из факторов, влияющих на производительность. А у «Мозырьпромстроя» с производительностью все в порядке. Доказательство тому – вот этот красавец-дом , который не так давно был введен в эксплуатацию. Кстати, красивым бывает не только готовый результат, но и сам процесс. На стройке тоже есть место творчеству. Будущая многоэтажка пока еще незначительно выросла над землей, а на клумбах уже цветут цветы.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ