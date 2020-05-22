С песней на страже границы! К профессиональному празднику белорусские пограничники запустили творческую онлайн-акцию. Поздравить служащих Мозырского погранотряда может каждый желающий.

С 19 мая в официальных аккаунтах пограничной службы Беларуси в социальных сетях стартовал праздничный музыкальный марафон. Акция приурочена к профессиональному празднику сотрудников пограничной службы, который традиционно приходится на 28 мая. Поздравить пограничников (в том числе, и служащих Мозырского погранотряда) может любой желающий. Открыл музыкальный марафон народный артист Беларуси Николай Скориков с песней «Граница». Если у вас есть интересное стихотворение, оригинальный видеоклип, песня или видеозарисовка о границе, присылайте их организаторам. Самые интересные и оригинальные поздравления будут размещены в аккаунтах Госпогранкомитета и территориальных органов пограничной службы. Письма от участников проекта ждут по адресу электронной почты [email protected].