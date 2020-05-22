Калинковичские милиционеры задержали двух предполагаемых похитителей металла

Утром 9 мая в оперативно-дежурную службу Калинковичского отдела милиции поступило сообщение – неизвестные похитили с одного из местных госпредприятий лом черного металла и уехали с места преступления на автомобиле. Работавший в районе наряд ГАИ оперативно нашел и задержал предполагаемых преступников. При осмотре машины в кузове был обнаружен похищенный металл. Злоумышленниками оказались двое местных жителей. Старшему 41 год, он бывший работник этого предприятия. Его 39-летний подельник ранее попадал в поле зрение правоохранителей в связи с занятием незаконной предпринимательской деятельности в сфере оборота лома черных и цветных металлов. Для того, чтобы успешно похитить металлолом, двое мужчин обрушили крышу строения и забрали металлические части. Общий вес похищенного составил 1480 килограммов, в денежном эквиваленте это составило почти 500 рублей.