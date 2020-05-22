Многоканальная линия «Добрый телефон» продолжает принимать звонки со всех уголков Беларуси

Если вы оказались в тяжелой ситуации в период covid-19, волонтеры готовы выслушать и оказать психологическую поддержку и не только.

Многоканальная инфолиния «Добрый телефон» продолжает принимать заявки от жителей Беларуси! Каждый, кто оказался в сложной ситуации в условиях #covid19 может позвонить на инфолинию Белорусского Красного Креста и получить поддержку! Подготовленные волонтеры окажут психосоциальную поддержку, а также примут заявку на доставку продуктов, лекарств или рецептов из поликлиники. Заявки принимаются от одиноко проживающих пожилых людей, а также от контактных лиц 1-го и 2-го уровня, которые имели тесное взаимодействие с заболевшим #covid19. Звонить можно по будним дням с 9.00 до 18.00 на номер 201 (мобильный) и 122 (городской). Звонки бесплатные! Проект создан совместно с благотворительной платформой «ИМЕНА». С начала работы на линию поступило уже 612 звонков.