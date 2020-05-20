Сегодня профессиональный праздник отмечают метрологи – самые скрупулезные люди на земле. В Калинковичском центре стандартизации, метрологии и сертификации эталоном точности служит целый отдел. Метрологи занимаются поверкой, калибровкой, аттестацией, испытаниями самых разных приборов. На обслуживании –

10 районов полесского куста. В гостях у самых точных людей побывали люди творческие. Теперь мы знаем сколько весит грамм, сколько длится минута и как выглядит самая ровная поверхность. Обо всем этом подробнее – сморите в нашем сюжете завтра. А сегодня мы поздравляем всех метрологов с профессиональным праздником. Самые искрение поздравления своим коллегам и подчиненным звучат от директора Калинковичского центра стандартизации метрологии и сертификации Владимира Ярца. Сегодня нашу жизнь невозможно представить без метрологии. Точность нужна и в медицине, и в спорте, и на производстве, и в быту. Метрологам мы желаем никогда не ошибаться и знать меру во всем и всему!