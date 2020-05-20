Выполняем обещание. Подробности появления мозырского мурала

Вчера мы рассказывали о том, что в Мозыре появился свой мурал. Портрет Ивана Мележа на фасаде одного из домов. Также мы обещали рассказать подробности о появлении этого арт-объекта. Выполняем обещание.

Мозырь. Ленинская, 22. Именно в этой хрущевке с недавних пор прописан Иван Мележ, правда, неофициально. Классик белорусской литературы с высоты философски взирает на своих потомков. Под портретом одна из самых известных его цитат:

«Мова – гэта вяликi народны скарб». Мурал с портретом Мележа появился здесь неслучайно, расположен он напротив театра, который носит имя писателя. Мурал – это огромное изображение, которое нанесено на стену здания или сооружения, современное арт-искусство, причем с огромной историей, истоки его берут начало со времен пещерной живописи. Появление мурала в Мозыре – это действительно архитектурное событие и даже более того – уход от провинциальности. До этого сотрудники коммунального хозяйства украшали дома изображением деревьев и зверюшек, а здесь нужно было нарисовать лицо человека, да еще какого. Ответственную миссию возложили на хрупкие плечи Екатерины Музычук и неспроста. Екатерина Федоровна по профессии маляр, причем с опытом работы в несколько десятков лет, а душе – настоящий художник. Прохожие с любопытством наблюдали за создание мурала. В целом, отзывы положительные. Красиво, оригинально. Этот вид арт-искусства мозырян не оставил равнодушными. Итак, первый блин оказался далеко не комом. В отделе архитектуры и строительства Мозырского райисполкома рассматривают вопрос о том, чтобы изображения известных людей появились и на других мозырских домах. В планах таким живописным способом увековечить память Героя Советского союза, уроженца деревни Лешня Мозырского района Михаила Котловца.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ