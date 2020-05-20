Школы идут в ногу со временем. Пятая школа свою страницу в инстаграмм продвигает, размещая интересные и полезные ролики. Кстати, собственного изготовления

Школы идут в ногу со временем. Учреждения образования активно представлены в Интернете, они имеют свои сайты, страницы в соцсетях. Причем разными способами стараются увеличивать и количество подписчиков, и количество просмотров. Пятая школа свою страницу в инстаграмм продвигает, размещая интересные и полезные ролики. Кстати, собственного изготовления

Съемочная группа «Телеканала «Мозырь» снимает, простите за тавтологию, то, как в 5 школе идет съемка очередного видеоролика для Инстаграмм. Тема самая что ни на есть актуальная – правильное мытье рук. Ведь это наиболее эффективная мера профилактики коронавируса. Ребята выкладываются на полную. Стараются не ради лайков, хотя, чего скрывать, эта статистика важна. Сейчас главное – донести важную информацию до своей целевой аудитории. Цели самые что ни на есть благие. Вот в уже готовом видеоролике школьники благодарят медиков за их непростой труд. Идеи видеороликов возникают спонтанно. Их подсказывает жизнь. Режиссерами выступают, как правило, классные руководители. Из страницы инстаграмм 5 школы можно узнать, чем живет это учреждение образования. А жизнь реально насыщенная. Каждый класс – это отряд, ребята сами выбирает тематику своей бурной деятельности – есть краеведы, правоведы, эстеты, волонтеры и ЗОЖники. Под чутким кураторством своих руководителей школьники создают видеоролики. Лучшие выкладываются в инсту. Для современных школьников виртуальный инстаграмм – это неотъемлемая часть реальной жизни. А для многих педагогов создание видеороликов для соцсетей – это совершенно новый вид деятельности и вместе с тем – это возможность быть в тренде, а еще, как говорится, быть на одной волне с теми, кого они обучают.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ