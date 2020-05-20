Пять мозырских школьников стали победителями и призерами республиканского этапа предметной олимпиады. В этом году лучшие знания наши одиннадцатиклассники показали по информатике и физкультуре.

Подведены итоги заключительного этапа республиканской олимпиады по школьным предметам. Честь мозырской системы среднего образования в этом году защищали 11 одиннадцатиклассников. И в результате копилка наших наград пополнилась пятью дипломами. Один из них – третьей степени, — по физкультуре. Еще четыре – один первой, два второй и три третьей степеней, — по информатике. Примечательно, что все четыре школьника с великолепными знаниями компьютерного программирования учатся в разных школах, но дополнительно занимаются в центре юных пожарных у талантливого педагога Алексея Борунова. Напомним, в этом году в заключительном этапе республиканской олимпиады принимали участие только выпускники. Это связано с эпидемиологической ситуацией.