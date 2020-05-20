«Новая жизнь в обмен на крышечки». Жители нашего города сумели помочь Андрею Губару, у которого диагностировано ДЦП

230 килограммов пластиковых крышечек передали мозырские волонтеры из числа работников НПЗ и студентов МГПУ организаторам республиканской акции. Тем самым, сделав добрейший и полезный вклад в новую жизнь для ребенка с ДЦП.

Международный благотворительный проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» действует более чем в 40 странах мира и преследует две цели: помогать нуждающимся детям и сберегать экологию от засорения пластиковыми отходами. Сами крышечки перерабатываются на заводах и за их сдачу выплачиваются деньги. На этих кадрах – участники акции «Закрути добро» на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Сотрудники целый год собирали дорогостоящий пластик, и по итогу, передали на благотворительность 175 килограммов сырья. Свою лепту внесли и волонтеры из числа студентов Мозырского педагогического университета. Общий вклад мозырян составил – 230 килограммов пластика. Жители нашего города сумели помочь Андрею Губару, у которого диагностировано ДЦП. Безвозмездная спонсорская помощь помогла семье ребенка из Сморгони приобрести инвалидную коляску «SPARK» и медикаменты. А тем временем, заводчане продолжают собирать крышечки. Чтобы и дальше помогать тем, кто в этом нуждается.