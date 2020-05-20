Комитет государственного контроля Гомельской области 22 и 28 мая проведет «горячие» телефонные линии

Первая горячая линия комитета госконтроля Гомельщины пройдет 22 мая с 10.00 до 11.00 и будет посвящена вопросу соблюдения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц. Звонить по телефону 8(0232)23-83-69. Вторая пройдет 28 мая с 11 до12 часов. Принимаются вопросы по теме работы местных органов исполнительной власти Гомельской области по содействию гражданам в организации пастбищ для выпаса крупного рогатого скота, ведения и развития личных подсобных хозяйств. Телефоны 8(0232)23-83-73, 8(0232)23-83-72 Специалисты госконтроля внимательно изучат каждое обращение, изложенные проблемы и недостатки будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.