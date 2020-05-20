Образована Мозырская районная комиссия по выборам Президента Республики Беларусь

Первые этапы главной политической компании 2020 года –

выборов Президента Республики Беларусь, стартовали. Сегодня, 20 мая, в соответствии со статьями 24, 34, 35 Избирательного кодекса Республики Беларусь, рассмотрев протоколы заседаний руководящих органов районных организационных структур политических партий, других общественных объединений, заявления граждан по выдвижению представителей в состав Мозырской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь, президиум Мозырского районного Совета депутатов и Мозырский районный исполнительный комитет решили:

1. Образовать Мозырскую районную комиссию по выборам Президента Республики Беларусь в количестве 13 человек.

2. Определить место нахождения Мозырской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь: Мозырь, площадь Ленина, 16, здание исполкома кабинет № 100.

Новшество 2020 года – на сайте Мозырского райисполкома велась прямая трансляция заседания.