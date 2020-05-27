По-европейски мягкая зима повлияла на активность и популяцию клещей. Первые обращения пострадавших фиксировались уже в феврале. Паразиты, питающиеся кровью, могут быть переносчиками опасных заболеваний. Людей они могут заразить энцифалитом и болезнью Лайма. От клещей страдают и братья наши меньшие. Пироплазмоз – смертельно опасное для собак заболевание, если вовремя не оказать помощь питомцу.

Представителя породы хаски Султана в очередной раз ведут в ветклинику. И четвероногий, и его хозяйка изрядно нервничают, им столько довелось испытать за последнее время. Причиной больших проблем стал маленький иксодовый клещ. Паразита, кстати, так и не обнаружили. Изменилось поведение собаки, поэтому хозяева решили обратиться к врачам.

Специальный укол против пироплазмоза, клещевого энцефалита, а потом еще многочисленные уколы и капельницы. Султану 7 лет, болезнь дала осложнения на почки. Благодаря своевременной грамотной комплексной помощи, собаку удалось спасти. Сейчас Султан идет на поправку. Пироплазмоз – это смертельно опасное заболевание, которое развивается от 2 дней до нескольких недель. Есть характерные симптомы, при которых хозяин должен бить тревогу. Как правило, количество четвероногих пациентов с пироплазмозом в разы увеличивается с приходом тепла. В этом году из-за аномально мягкой зимы паразиты стали проявлять активность уже в феврале. Ветеринары советуют обрабатывать своих питомцев специальными препаратами, дополнительно использовать ошейники, спреи.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ