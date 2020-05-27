На месте недостроенного здания детской больницы появятся жилые дома новой архитектурной планировки

Стала известна судьба законсервированного долгостроя на улице Интернациональной. Когда-то, больше пятнадцати лет назад, здесь планировалось возведение детской больницы. Принять первых маленьких пациентов и их родителей должны были еще в 2003 году. Затем стройку заморозили, и спустя некоторое время ее территория стала прибежищем для лиц без определенного места жительства и местом встречи компаний, которые прятались за забором от посторонних взглядов. В этом году недостроенное здание окончательно сносят, а на освободившейся площадке начинают строительство компактного современного жилого квартала. Планируется, что в течение двух лет здесь появятся многоэтажные дома со встроенными административными зданиями и торговыми объектами и «закрытой» дворовой территорией. Такая концепция считается более безопасной, особенно, для юного населения Мозыря.