В Мозыре 1528 семей воспитывают 3 и более детей. Льготы для многодетных

В Мозыре более полутора тысяч многодетных семей. Этот статус дает право на многочисленные льготы. Какие именно? Подробности в нашем следующем сюжете.

Становясь многодетными, эти семьи автоматически попадают в категорию льготников. Но прежде чем претендовать на определенные привилегии, статус нужно подтвердить удостоверением. Прием заявлений на его получение осуществляется через службу «одно окно» Мозырского райисполкома. Традиционно к учебному году многодетным выплачивается единовременная помощь на каждого учащегося. Обратиться за ее выплатой можно уже в июле-августе. Еще одно изменение вступит в силу с 1 сентября. За более подробной консультацией о видах социальной поддержки семьи могут обращаться в Территориальный центр социального обслуживания населения. Адрес Территориального центра социального обслуживания населения Мозырского района -пл. Горького, 7. Телефон 22-52-26