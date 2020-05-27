62-летняя пенсионерка, которая убила свою знакомую и подожгла ее дом, признана невменяемой. Ближайшие годы женщина проведет в психиатрическом стационаре.

Тюремную камеру сменить на палату в психиатрической лечебнице. Таким вердиктом завершилось рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве и поджоге частного дома в деревне Романовка Мозырского района. Обвиняемая – 62-летняя женщина. Погибшая – ее знакомая, на несколько лет старше. Вместе они проводили время на даче. Градус веселья повышался и сменился агрессивным выпадом: одна из участниц вечеринки нанесла другой несколько ударов по голове железным ухватом, затем подожгла тюль и покинула место преступления. Судебный процесс на базе суда Мозырского района не затягивали. Еще в ходе следствия по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы было установлено, обвиняемая в период времени, соответствующий совершению преступления, не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, поскольку страдает психическим расстройством вследствие острой алкогольной интоксикации. С учетом всех обстоятельств суд вынес определение: за совершенные в состоянии невменяемости общественно опасные деяния освободить обвиняемую от уголовной ответственности. Применить к ней принудительные меры безопасности и лечения в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением. Меру пресечения – заключение под стражу – оставить прежней до заключения в психиатрический стационар, после чего отменить. Определение может быть обжаловано и опротестовано в установленном порядке в 10-дневный срок.