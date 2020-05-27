В Калинковичском районе мужчина угрожал пенсионерам ружьем

24 мая в половине десятого вечера в правоохранительные органы обратились сразу два пенсионера из деревни Шарейки Калинковичского района. Они сообщили о том, что их нетрезвый земляк из ружья угрожал им убийством. В населенный пункт прибыли оперативники уголовного розыска. Учитывая ситуацию, из областного центра для силового захвата сельчанина были направлены сотрудники спецподразделения. Задержание прошло штатно, без применения оружия. У 44-летнего местного жителя дома были изъяты незарегистрированное охотничье ружьё с патронами, а также два пневматических пистолета. Изъятое оружие направлено для проведения экспертизы. Проверяется, откуда у сельчанина появился этот арсенал. Возбуждено уголовное дело.