На олимпиаде БГУ по программированию воспитанники кружка спортивного программирования ГУО «Клуб юных пожарных г. Мозыря» показали лучший результат

Соревнования среди белорусских школьников в рамках олимпиады Факультета прикладной математики и информатики БГУ по программированию «Абитуриент БГУ- 2020» состоялись 25 апреля. Участие в них приняли 252 человека из 70 учреждений образования. Трое ребят показали абсолютный результат — 600 баллов из 600 возможных. Среди них Андрей Мищенко, воспитанник Клуба юных пожарных г. Мозыря. Всего воспитанники кружка спортивного программирования завоевали 11 дипломов. В неофициальном зачете среди учреждений образования это — наивысший результат