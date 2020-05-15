Кардинальные изменения в ближайшее время коснутся многих городских улиц. В Мозыре уже сейчас ведется масштабный ремонт. Чего ждать мозырянам? И какие неудобства придется пережить? Подробности в следующем сюжете.

Многие мозырские улицы в последнее время напоминают поле боя. Идет реализация комплексного плана благоустройства Мозыря. Война за порядок ведется сразу по нескольким фронтам. Преображаются дома и целые улицы. В настоящее время идет работа сразу на 15 фасадах. Среди них и многоквартирные дома, и учреждения образования. Параллельно в порядок приводят прилегающую территорию. В планах закончить фасад физкультурно-оздоровительного центра «Полесье- Арена», завершить ремонт театра и Центра детского творчества. Запланированы и масштабные работы по ремонту дорожной сети. Самые глобальные изменения ожидают ул. Рыжкова. Вот этот остановочный пункт перенесут. Вместо одного станет два. Один расположится на месте снесенного дома ниже по ул. Ленинской. Второй будет установлен рядом с ГАИ по направлению к Примостовой. Кстати, все новые остановочные карманы теперь делают с применением гранита, чтобы избежать колейности дорожного покрытия.

Шире на одну полосу станет и ул. Ульяновская в той части, где идет ее сужение. Здесь уже во всю орудует дорожная техника. Неподалеку, на бульваре Страконицкий тоже ведутся ремонтные работы. Каких-то масштабных перемен здесь не будет, отремонтируют тротуары, заменят бордюрный камень. Полоса для движения появится и на Советской на участке от Примостовой до площади Ленина.

В ближайшее время неудобства придётся ощутить автомобилистам. Планируется перекрыть ул. Ленинскую. Здесь будет вестись замена канализационных и водопроводных сетей. На подъем добавится еще одна полоса для движения. Удобнее город станет и пешеходов, и для велосипедистов. Все ремонтные работы в городе планируется завершить до осени, после чего займутся озеленением. Будут высажены кустарники и деревья.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ