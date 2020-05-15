На всех городских маршрутах и на пригородном маршруте №201 «Мозырь — Калинковичи» в вечернее время с 19.00 теперь введена талонная система оплаты проезда

В Мозыре городские автобусы курсируют по 21 маршруту. До недавнего времени на большинстве из них, а если быть точнее, на 15, плату у пассажиров за проезд взимали кондукторы. На маршрутах № 3А,11,12,6,7 действовала талонная система оплаты. Мозыряне привыкли, знали, на каком маршруте талон пробивать, где мелочь готовить. Но коррективы в привычный ритм поездок внес коронавирус. Перемещаться на общественном транспорте стали реже, примерно на 20%. В связи с падением общего количества перевозимых пассажиров АП-2 изменил время работы кондукторов в вечернее время. Теперь их рабочий день завершается в 19.00. На всех городских маршрутах и на пригородном маршруте №201 «Мозырь — Калинковичи» в вечернее время с 19:00 вводится талонная система оплаты проезда. Приобрести билетную продукцию (многоразовые проездные билеты и одноразовые талоны) можно будет в киосках «Белсоюзпечать», диспетчерской на пл. Примостовой, на автовокзале, у кондукторов филиала при их работе на линии до 19.00, а также у водителей автобусов, но на пять копеек дороже. Талончики необходимо компостировать до следующего, после посадки остановочного пункта, без компостера они не действительны. Для того, чтобы экономить свое время и не отвлекать водителя, в АП-2 просят своевременно приобретать талоны, а также проездные билеты (месячные, декадные и проездные билеты на 15 дней). А для устойчивой и стабильной работы пассажирского транспорта нужно своевременно и добросовестно оплачивать проезд. Контроль за полнотой оплаты проезда в вечернее время будет усилен контрольно-ревизионной службой