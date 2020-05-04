«Марафон поддержки» Белорусского союза женщин

Пока одни ведут борьбу за жизни, другие в нужную минуту готовы подставить плечо поддержки. Представительницы Мозырского районного комитета Белорусского союза женщин передали важный подарок на станцию скорой помощи: новые одноразовые противочумные костюмы.

Финансовыми средствами, добрым делом или теплым словом. Для тех, кто сегодня ведет борьбу за жизни и здоровье, важно любое внимание. С каждым днем все большее количество мозырян объединяется, чтобы облегчить медикам их труд. Накануне представительницы районного комитета Белорусского союза женщин передали работникам станции скорой помощи подарки — специальные защитные костюмы. И приятное дополнение, пропитанное настоящей материнской заботой, — наборы для чаепития.

и другие благотворительные инициативы сегодня объединяют крупные промышленные предприятия и небольшие частные компании. Поддержку мозырским медикам стремятся оказать волонтеры общественных организаций и просто неравнодушные горожане. Своеобразный круговорот добра в социуме: мы помогаем тем, кто помогает нам.

Между тем, помочь врачам и медперсоналу может каждый из нас. И речь сейчас не о деньгах, перечисленных на благотворительный счет, или пошиве, к примеру, защитных масок. Речь об элементарной самодисциплине: когда мы помним об элементарных мерах безопасности, дистанциировании и важности пункта «толпами не собираться», тогда и личный привет в больнице передавать не придется.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ