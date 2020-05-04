Гаражный вопрос назрел у жителей многоэтажки по улице Интернациональной. На «горячую линию» телеканала «Мозырь» обратились те, кто под своими балконами получил неожиданных соседей.

Неожиданное соседство для жильцов дома №37 по улице Интернациональной стало сюрпризом. С весьма неприятным оттенком! Много лет из окон и балконов мноэтажки виднелся гаражный кооператив, огороженный сплошной стеной. Пейзаж, конечно, не самый красочный, но эстетический вопрос здесь – не главный. В 20-х числах апреля под кооператив «переехали» еще и металлические гаражи. Только вот расстояние между многоэтажкой и новыми «соседями» — рукой подать.

Решать «гаражный» вопрос жители дома решили сразу и разными способами: кто-то пытался говорить с их владельцами, но общего языка не нашел. Другие обратились к журналистам. Третьи – к чиновникам. Представители районной власти на диалог пошли, проблемный вопрос обещали взять под контроль и найти решение. Как быстро, покажет время. А мы продолжим следить за развитием событий.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь»