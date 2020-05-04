За сезон заготовки березового сока Мозырский лесхоз собрал более 72 тонн целебного напитка

Сезон заготовки березового сока завершен. В этом году березы заплакали довольно рано. Период заготовки растянулся на несколько недель. Но был не совсем стабильным. Тем не менее, во всех десяти лесничеств удалось собрать почти 73 тонны сока. Заготовленный сок сдавался на перерабатывающие предприятия и реализовывался населению, так граждане купили каждый 4-й литр напитка. Как отмечают в лесничествах района, желающих было очень много. Заготовить сок можно было и самостоятельно. Для этого необходимо было обратиться в любое лесничество, где указали бы доступное место сбора сока. Причем, платить в этом случае ни за что не надо. Но необходимо соблюсти технологию сбора. Напомним, любой сбор сока, а тем более неумелый, вредит деревьям. Профессионалы изначально выбирают для «подсочки» довольно зрелые березы, которые в ближайшие годы планируются к вырубке.