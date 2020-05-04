«Скорая помощь» на передовой

Новое время – новые герои. Медработники во время пандемии стали настоящими публичными личностями. За их работой наблюдают с гордостью и тревогой, за них переживают, их поддерживают. Одними из первых на помощь к заболевшим спешат работники станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Диспетчерская служба Мозырской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи в круглосуточном режиме работает всегда. В последние недели количество вызовов увеличилось в разы, а герои нашего репортажа перешли в режим повышенной готовности.

Сбор эпидемиологического анамнеза диспетчером проводится уже на этапе вызова, поступающего в службу 103. По заранее разработанному алгоритму специалист четко опрашивает пациента: был ли за границей и в какой стране, случались ли поездки в другие области Беларуси. Актуальный вопрос: контактировал ли с теми, у кого подтвержден COVID-19.

Внимание к деталям сегодня особенно важно, в том числе, и для безопасности самих медиков. На вызовы к мозырянам выезжает настоящий медицинский спецназ: защитные костюмы устроены сложно, но надежно! Ведь чтобы исключить даже малейший риск заражения, должно быть закрыто все: на голове шлем, маска и очки, на руках – перчатки, на ногах – специальные высокие бахилы.

Работать в полной экипировке, безусловно, сложно. Но для тех, кто на передовой, самое важное – сберечь человеческую жизнь. После каждой поездки спецтранспорт тщательно дезинфицируют. Вся команда мозырской «неотложки» — в боевой готовности! Ведь «102-я на выезд!» по громкой связи может раздаться в любую минуту. А это – еще один зов на помощь, на который обязательно откликнутся!