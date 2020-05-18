На территории Гомельской области по 12 июня сотрудники ГАИ проводят профилактическое мероприятие «Контроль – дорожный знак!». Основные задачи: проверка установки и размещения на улично-дорожной сети дорожных знаков, в том числе временных, с целью определения их соответствия требованиям действующих нормативно-правовых актов. В связи с этим, Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения!!!

Если вы заметите:временные дорожные знаки в местах завершения ремонтно-строительных работ;дорожные знаки, пришедшие в негодность; железнодорожные переезды, без установленных дорожных знаков.

ЛИБО У ВАС ИМЕЮТСЯ ЗАМЕЧАНИЯ ПОДОБНОГО РОДА, сообщите об этом в Управление ГАИ УВД Гомельского облисполкома, прислав фото-видео материалы на сайт: [email protected] с указанием конкретного месторасположения недостатков.