«Белпочта» повысила тарифы на пересылку международных почтовых отправлений на фоне COVID-19

С учетом эпидемиологической ситуации в мире, глобальных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса, авиакомпании, которые занимаются перевозкой почты из Беларуси, постоянно корректируют маршруты и сокращают количество авиарейсов. Для пересылки и доставки международных отправлений «Белпочта» ищет альтернативные способы перевозки, в том числе автомобильным, воздушным и морским транспортом. Предлагаемые тарифы грузоперевозчиков (авиаперевозчиков) значительно выше ранее действовавших, в связи с чем «Белпочта» пересматривает тарифы на услуги по пересылке международных почтовых отправлений. Тарифы на услуги по пересылке почтовых отправлений внутри страны сохранятся на прежнем уровне. В «Белпочте» сообщили, что с 18 мая открывается прием международных почтовых отправлений адресатам таких стран, как Аргентина, Бразилия, Гонконг, Египет, Индия, Республика Корея, Мексика, Таиланд, Япония. В Сенегал и Уругвай будут приниматься только отправления международной ускоренной