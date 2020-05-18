В Беларуси стартует акция «Чистый водоем».

Беларусь синеокая. Страна такое прозвище получила не зря, а, как говорится, за красивые глаза – многочисленные озера. Где так любят отдыхать компаниями и семьями. К сожалению, очень часто после такого рода релакса на природе остается мусор. Белорусское общество охотников и рыболовов приглашает всех желающих присоединиться к акции «Чистый водоем», которая стартует 18 мая.

Акция направлена, в первую очередь, на экологическое воспитание, привлечение внимания к проблеме загрязнения, а еще – это призыв привезти в порядок прибрежную зону водоемов и водотоков накануне открытия сезона массового активного отдыха на природе». Белорусское общество охотников и рыболовов предлагает всем желающим присоединиться к акции и собрать мусор на берегах водоемов. Можно обратиться в районные учреждения БООР по месту жительства: там выдадут все необходимое (мусорные пакеты, перчатки) и помогут вывезти собранный мусор.