По всей стране отдают дань памяти воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Возлагают цветы к монументам и обелискам на местах кровопролитных сражений. К акции «Беларусь помнит. Помним каждого» присоединились и мозыряне.

Акция «Беларусь помнит. Помним каждого» проходит по всей стране. Почтить память павших в годы Великой отечественной к мемориальному комплексу на Кургане Славы пришёл белорусский байдарочник, олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь Роман Петрушенко. Война коснулась каждой белорусской семьи. Погиб каждый третий житель. Не обошло горе стороной и семью известного спортсмена. Дедушка Романа Иван Федорович Петрушенко не вернулся с войны.

Роман признается, фактов из биографии деда очень мало. Но даже такую скупую информацию в семье передают из поколения в поколение. Победа далась Беларуси дорогой ценой. И тем важнее сберечь память о великом подвиге народа.

Погибнуть ради жизни… Эти цветы Роман Петрушенко возложил в дань памяти всем, кто сражался за нашу Победу.

Лидия Потар, Олег Фицнер, ТКМ