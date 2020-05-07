С соблюдением дистанции, но с безграничной теплотой и максимальной душевностью. Мозырь присоединился к республиканской акции «Солдаты Победы».

Мозырь присоединился к республиканской акции «Солдаты Победы». Поздравления и слова благодарности в канун праздника 9 мая звучали для ветеранов. С учетом эпидобстановки, с соблюдением дистанции, но с безграничной теплотой и максимальной душевностью.

Под окнами ветерана Великой отечественной Марии Антоновны Николаевой суета и последние приготовления. Поздравить с наступающим днем победы собрались представители районной администрации, депутаты. Абсолютного сюрприза, конечно, не получилось. Мария Антоновна в канун 9 мая всегда в ожидании гостей. В этом году поздравить мозырских ветеранов было решено, даже не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Конечно, с соблюдением всех мер предосторожности. С соблюдением дистанции, но с безграничной теплотой и максимальной душевностью. Слова благодарности от имени всех мозырян высказала Елена Павлечко, председатель Мозырского райисполкома. Мария Антоновна родилась в 1922 году в Мозыре. В период эвакуации в Днепропетровске работала машинисткой в штабе полка. С войсками Красной армии прошла всю войну. Награждена Орденом Отечественной Войны второй степени. В ее честь прямо во дворе дома военный оркестр Мозырского пограничного отряда исполнил композицию «День Победы».

Легендарный хит звучал и на улице Ленинской для ветерана Великой Отечественной войны Бориса Федоровича Прохорова. Его боевой путь начался в 43, а закончился в 45 году. Борис Прохоров награжден медалью «За взятие Кёнигсберга». Поздравления Борис Федорович принимал по телефону, стоя на балконе. Звуки оркестра, аплодисменты и даже гудки проезжающих автомобилей. Так автомобилисты поддерживали акцию. В эти дни поздравления дойдут до каждого ветерана. В Мозырском районе на сегодняшний день проживает 56 ветеранов Великой Отечественной войны.

Лидия Потар, Олег Фицнер, Юрий Горобец. ТКМ