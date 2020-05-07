«Доска памяти» Мозырьпромстроя

Мозырьпромстрой – одно из тех предприятий региона, где к празднику Великой Победы относятся с особым трепетом. Традиционное массовое мероприятие в этом году сменило формат и прошло на свежем воздухе: небольшое количество сотрудников пригласили на открытие передвижной Доски памяти.

Больше трех десятков фотографий как символ гордости и памяти. К 75-летию Великой Победы на «Мозырьпромстрое» торжественно открыли Доску памяти: на одном фотополотне собраны фамилии ветеранов предприятия. Тех, кто прошел через годы военного лихолетья. И тех, кто возрождал и строил наш город в послевоенные годы. Слова благодарности за героизм и мужество звучали в адрес участников Великой Отечественной войны, узников концлагерей, афганцев и ветеранов труда.

Традиции чествования поколения победителей на «Мозырьпромстрое» — ровно полвека. Искреннее «Спасибо!» за святую Победу звучит от сотрудников предприятия и их детей, а также воинов-интернационалистов. В этом году мероприятие в честь героев главного майского праздника прошло на свежем воздухе, при небольшом количестве участников. Но уважение к уходящему поколению победителей – всегда с мозырскими строителями.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ