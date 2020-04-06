Запрет на посещение лесов введен в Мозырском районе. Такое решение принял Мозырский райисполком. Ключевым фактором стали погодные условия: сухая, ветреная погода. В таких условиях пламя может возгореться из любой искры. Как это в выходные произошло под Гомелем. Эти фото облетели все новостные порталы. Горела сухая трава. Пламя быстро распространилось по большой территории. Меры ограничительного характера вводятся для обеспечения сохранности лесного фонда. За нарушение предусмотрена ответственность. Это может быть предупреждение или штраф до 25 базовых величин. Если же в результате пострадает лес или торфяник, сумма штрафа может возрасти вдвое.