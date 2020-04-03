Автобус-музей появился в АП-2 накануне 65-тилетнего юбилея

У автобусного парка № 2 в этом году юбилей. Предприятию исполняется 65 лет. К памятной дате здесь готовятся основательно. Одним из мероприятий стало создание музея. Логично, что он располагается в автобусе.

Автобус 1974 года выпуска когда-то колесил между городами и регионами. В 2017 транспортное средство вышло на заслуженный отдых и на пенсии автобус стал музеем мозырского предприятия. Выставка – это десятки уникальных фото и экспонатов. Среди них есть настоящие раритеты. Допустим, вот этот калькулятор Феликс, на котором считали в 60-80 годах. А это многофункциональный телефон бывшего директора Кондратьева Владимира Павловича, который руководил предприятием с 56 по 71 год. Черный чемодан с уже срезанной пломбой и документами с грифом «Для служебного пользования» тоже заслуживает особого внимания. Директором Автобусного парка с 1984 по 2011 год был Анатолий Максимович Мартынов. Он с этим дежурным чемоданом в случае возникновения чрезвычайной ситуации должен был в кратчайшие сроки прибыть на место. А это памятка «Шофферам» 1922 года. Слова шофер еще написано с двумя буквами ф. Первое правило гласит «каждый должен заботиться о своей машине, как о самом себе». В музее представлены кубки, грамоты, благодарности, которые погружают в историю автобусного парка. А это история длиною в 65 лет. Музей постоянно пополняется. Если у вас есть интересные архивные фото и экспонаты, связанные с автобусным парком, и вы желаете, чтобы они заняли достойное место в автотранспортной экспозиции, позвоните по телефонам 25-54-70, 8-029-241-49-54.