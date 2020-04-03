Весна пришла! На Примостовую прилетели аисты

В последнее время количество панических новостей зашкаливает. Мы решили разбавить новостную ленту позитивом. В Мозырь пришла весна. А на площадь Примостовую в гнездо, которое считается достопримечательностью города, прилетел аист.

Несмотря на закрытые границы, отмену большинства авиарейсов, в открытую, в прямом смысле, Беларусь возвращаются аисты. Мозырское гнездо – достопримечательность, которая расположена в самом центре города, тоже уже занял наш любимый родной бусел. Первым традиционно прилетает самец, чтобы как настоящий мужчина первым делом обустроить жилье. После зимней непогоды отремонтировать его и подлатать. Вскоре он займется выбором подходящей невесты, матери своих будущих детей-птенцов. Мозырский аист живет в социуме, одновременно не контактируя с людьми. В связи с распространением коронавируса, нам нужно на некоторое время позаимствовать буслиный образ жизни – по возможности самоизолироваться. А еще говорят, что аисты оберегают землю от нечистой силы. Они вернулись, будем верить, что это хороший для Мозырщины знак.