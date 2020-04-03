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Рубрика: Новости

В учреждениях здравоохранения возобновлено проведение медицинских осмотров работающих

3 апреля 2020, 20:21

Проведение медицинских осмотров работающих несколько дней назад было приостановлено почти на месяц решением Министерства здравоохранения Беларуси. На сегодняшний день профосмотры возобновлены.
В учреждениях здравоохранения возобновлено проведение медицинских осмотров работающих. Организации здравоохранения при этом должны обеспечить раздельный поток пациентов, при наличии возможности организовать проведение профосмотров в выходные дни. Все виды комиссий и профсомотров в Мозыре можно пройти в поликлинике № 4. В администрации сообщили, что в учреждении здравоохранения будет две рабочие субботы — 4 и 18 апреля.

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