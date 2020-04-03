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Рубрика: Новости

Люди с нарушением слуха могут вызвать скорую в Мозыре по смс

3 апреля 2020, 20:21

В службу скорой медицинской помощи принимаются SMS- сообщения от пациентов с нарушением слуха о необходимости вызова бригады СМП по номеру телефона +375 29 1534998, оператор А1. При обращении необходимо указать:
-Ф.И.О. возраст; адрес места пребывания; краткое описание жалоб; перенесенные заболевания

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