Ремонт в Мозырском областном лицее

В такое спецоденяние Мозырский областной лицей облачился в конце февраля. Именно тогда здесь начались работы по ремонту фасада. Лицей в целом отличается особой атмосферой, в том числе благодаря тому, для обучения здесь созданы максимально комфортные условия. Уютные классы, оборудованные по последнему слову техники, коридоры с разнообразными фотогалереями, светлые лестничные марши. Педагоги надеются, что после окончания строительных работ внешний вид здания будет соответствовать внутреннему содержанию. Вывеска на входе тоже радушно приглашает зайти. Но пока в лицее пусто, продолжаются весенние каникулы. Уже к началу летнего отдыха основные строительные работы будут окончены. Хотя к капитальному ремонту шатровой крыши приступили только 1 апреля. Строители обещают сделать ее за месяц. Решение о выделении средств для проведения всех работ по модернизации, ремонту и укреплении материальной базы учреждения принял Гомельский областной Совет депутатов в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Образование и молодёжная политика». Всего на ремонтные работы выделено 974 тысячи 300 рублей.

Лидия Потар, Екатерина Юрченко, Олег Фицнер, Юрий Горобец. ТКМ.