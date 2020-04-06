С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

В Мозыре избили девушку-бармена

6 апреля 2020, 20:50

1 апреля в баре гостиницы Припять произошло далеко несмешное происшествие. В пять утра барменша попросила двух нетрезвых посетителей покинуть заведение, так как бар закрывался. Однако одному из клиентов это не понравился. Вначале он ругался, а после стал избивать девушку. Коллега нажала на тревожную кнопку. Хулигана задержали сотрудники охраны. Им оказался 27-летний мозырянин. По факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Комментарии запрещены
«
»