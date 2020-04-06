В Мозыре избили девушку-бармена

1 апреля в баре гостиницы Припять произошло далеко несмешное происшествие. В пять утра барменша попросила двух нетрезвых посетителей покинуть заведение, так как бар закрывался. Однако одному из клиентов это не понравился. Вначале он ругался, а после стал избивать девушку. Коллега нажала на тревожную кнопку. Хулигана задержали сотрудники охраны. Им оказался 27-летний мозырянин. По факту злостного хулиганства возбуждено уголовное дело. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за разбой.