В районе начался сев кукурузы. Для тружеников села важен каждый день. Кроме времени нужно учесть множество нюансов. О них говорили на прошедшем в районе семинаре, на который пригласили аграриев Мозырского и Наровлянского районов.

Не упустить время, учесть все нюансы. В Мозырском и Наровлянском районах уже идет сев кукурузы на силос. Царица полей – стратегическая культура для животноводства. Потому от конечной урожайности будет зависеть и работа животноводческого комплекса.

На поле экспериментальной базы «Криничная» в урочище Матрункова гора собрались аграрии из двух районов: Мозырского и Наровлянского. Здесь на площади 30 гектаров высажена кукуруза гибрида «Ладога». Накопленным опытом по выращиванию стратегической культуры делился руководитель предприятия Николай Рубаха. Эксбаза в регионе – настоящий «законодатель мод» как в выращивании, так и в переработке кукурузы. В структуре посевных площадей половину занимает царица полей. В этом году, по словам Николая Рубахи, аграрии предприятия не почувствовали напряжения в период подготовки земель к севу. Ранняя, продолжительная весна позволила спокойно провести все мероприятия по подготовке почвы. Сев кукурузы на силос уже завершен. На зерно начнут высаживать с 20 апреля. В целом, по двум районам уже засеяно 108 гектаров. Технологические сроки посева наступают, когда прогревается почва. 8 апреля земля прогрелась до 13, 2 градуса. Поэтому важно не упустить момент. Чтобы уложиться в сроки, ежедневно нужно засевать примерно по 1000 гектаров по двум районам. Тем более, что в этом году кукурузой будет засеяно на 3000 гектаров больше земель, чем в прошлом. Это связано с увеличением поголовья скота. Нагрузка возрастает, но для обеспечения сева в срок есть и техника, и люди. Трактористы, кстати, в период посевной имеют возможность в месяц заработать до 2 тысяч рублей. Заработная плата зависит от количества засеянных площадей, а затем и от всхожести. А чтобы соблюсти технологию, важно скрупулезно подойти к делу. И здесь мелочей нет. На семинаре внимание обратили и на соблюдение безопасных условий труда, и на состояние и правильную наладку техники. После посевной предстоит обеспечить царице полей еще и правильный уход.

Лидия Потар, Юрий Горобец, Вячеслав Приписнов. ТКМ