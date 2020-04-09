Инспекторы ГАИ Калинковичского РОВД оказали помощь водителю большегруза

В минувшее воскресенье, примерно в 5 утра водитель, управляя автомобилем «Мерседес» в сцепке с полуприцепом, двигаясь по территории Калинковичского района, не справился с управлением, съехал в кювет, опрокинулся на бок. Недалеко от места происшествия работал наряд ДПС. Чтобы помочь водителю, инспекторы в одном из ближайших хозяйств попросили трактор, а также обратились за помощью к проезжающему мимо водителю тоже большегруза. Спустя некоторое время, общими усилиями автомобиль вытянули из кювета.