«Ребенок-главный пассажир»! Госавтоинспекторы напомнили водителям-родителям о необходимости использования детских удерживающих устройств

Многодетный папа Евгений везет своих детей в поликлинику. При этом заботливый отец нарушает правила перевозки маленьких пассажиров. Инспектор ГАИ делает ему устное предупреждение, в рамках профилактической акции. Евгений его услышал.

За январь – март этого года на территории Гомельской области было зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 11 несовершеннолетних получили травмы различной степени. 3 ДТП произошли из-за игнорирования требований ПДД в части перевозки маленьких пассажиров. Госавтоинспекция постоянно призывает и мотивирует водителей неукоснительно соблюдать дорожные правила, в рамках нынешнего профилактического мероприятия инспекторы напоминают о том, что ребенок – главный пассажир.

За неиспользование детского удерживающего устройства водители транспортных средств могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере до четырех базовых величин. В случае повторного нарушения, штраф может составлять до 8 базовых. В рамках нынешнего профилактического мероприятия водители-нарушители получили устные предупреждения. А некоторым было настоятельно рекомендовано деньги за не выписанный штраф потратить на приобретение удерживающих устройств.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ