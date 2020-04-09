Двухлетний мальчик попал в реанимацию Мозырской городской больницы с острым отравлением. Ребенок попробовал отраву для муравьев. Можно ли уберечь детей от опасности, выясняла наша съемочная группа.

Двухлетний малыш в порыве детского любопытства, попробовал на вкус самодельное средство от муравьев, в состав которого входила борная кислота. С острым отравлением малыш попал в реанимацию городской больницы. К счастью, мальчик остался жив. Но, как отмечают медики, последствия таких «случайностей» могут быть разными. В том числе, и трагическими. Педиатры не зря дают родителям конкретный совет: «Присядьте на пол и оглянитесь вокруг!». Считается, именно из такого положения можно увидеть, сколько опасностей подстерегает детей в обычной квартире. В профилактике детского травматизма у родителей – первостепенная роль. Здоровье «грудничка» или дошкольника полностью зависит от внимательности мам и пап. А умение объяснить важные правила поведения на улице, в школе и дома – прямо связано с благополучием подростков. Обучая детей, важно и самим помнить о мерах безопасности. К сожалению, в группу риска может попасть каждый ребенок. Чтобы предупредить беду, медики советуют усилить бдительность. Еще не закончились продлившиеся весенние каникулы. Не за горами – длительный летний отдых. К стандартным уличным, бытовым и дорожно-транспортным ранениям добавятся опасности природы. Изучить все, что может представлять потенциальную угрозу, и очень много говорить со своими детьми – одна из важнейших задач современных родителей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ