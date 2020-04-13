В Калинковичском районе мотоциклист пытался скрыться от сотрудников ГАИ.

В деревне Крюковичи Калинковичского района мотоциклист, заметив приближающийся патрульный автомобиль ГАИ, начал скрываться от инспекторов. Водитель не реагировал на неоднократные требования об остановке. Однако, как бы ни пытался водитель уйти от сотрудников ГАИ, ему это не удалось. Как оказалось, мужчина не имел права управления, также на мотоцикл отсутствовали какие-либо документы. В отношении нарушителя составлено 5 административных материалов, в том числе и за невыполнение требований об остановке. Мотоцикл доставлен на охраняемую стоянку.