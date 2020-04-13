Профилактика пожаров в экосистемах

Совместный рейд по предотвращению пожаров в экосистемах провели представители сразу нескольких мозырских служб: райисполкома, лесхоза, зонального центра гигиены и эпидемиологии и МЧС. Начать решено было с дачных кооперативов близ деревни Лубня. Именно здесь в 28 марта полыхал пожар. Огнем были уничтожены пять домов и несколько хозпостроек. Уцелели те дачи, которые были окопаны и окошены. Причиной пожара стала чья-то преступная халатность. Огонь перекинулся на дома от горящей травы. Усугубила ситуацию сухая, ветреная погода.

Мозыряне Иван Павлович и Полина Сергеевна – активные дачники. О произошедшем пожаре наслышаны. Говорят, из-за весенних палов здесь ежегодно происходят возгорания. Ранняя сухая весна в этом году серьезно обострила ситуацию.

Сами дачники пытаются максимально обезопасить себя и свое имущество. И в буквальном смысле, окапываются.

Минерализованные полосы создают и по периметру лесов. Они помогают отсечь огонь. С начала календарной весны на тушение лесных пожаров лесникам приходилось выезжать не раз.

В начале недели власти ограничили посещение лесов. В настоящий момент меры ужесточили.

Ближайшая неделя ожидается холодной и дождливой. В купе с мерами ограничительного характера это может хоть на некоторое время снять проблему лесных пожаров.