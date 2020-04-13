Можно ли «разморозить» семейный капитал?

Указ Президента «О дополнительных мерах господдержки семей, воспитывающих детей» действовал в Беларуси с 2014 года. Данным документом при рождении или усыновлении третьего или последующих детей предусматривалось единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств в размере 10 000 долларов США. Новый указ в 2019 продлил срок действия программы с 1 января 2020 по 31 декабря 2024 год. Сумма теперь установлена в белорусских рублях и составляет 22 500 рублей. Она будет увеличиваться с учётом роста потребительских цен. Но, пожалуй, самое важное новшество – возможность использовать семейный капитал досрочно.

За первый квартал 2020 года Мозырским районным исполнительных комитетом принято 51 решение о назначении семейного капитала и 105 решений о его досрочном использовании. Большая часть семей используют деньги на улучшение жилищных условий. Есть и те, кто направляет средства на образование или получение медицинских услуг. По состоянию на 1 апреля 50 мозырских семей реализовали право досрочного распоряжения средствами семейного капитала. Всего с 2015 года семейный капитал назначен 1231 многодетной мозырской семье.