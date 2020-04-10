Калинковичский завод бытовой химии начал выпускать антисептик для рук

Калинковичский завод бытовой химии специализируется на производстве чистящих средств, акварельных красок и гуаши, жидкого мыла и автокосметики. А со вчерашнего дня предприятие производит стратегический продукт – антисептик для рук. Сегодня завод посетил губернатор области Геннадий Соловей.

В фирменном магазине Калинковичского завода бытовой химии ажиотаж. Спросом пользуются вот эти ярко-зеленые литровые бутылки. В них разлит антисептик для рук на основе 70 процентного спирта. Его цена почти 9 рублей. 9 апреля предприятие начало производить этот стратегический в нынешней эпидситуации товар. Первая партия расходится молниеносно. О производстве антисептика на заводе задумывались давно. Коронавирус ускорил процесс. В первый день запуска новой продукции завод произвел 6,5 тысяч литров антисептика для рук. В зависимости от спроса объемы будут наращивать. Заводу хватает мощностей, чтобы увеличить эту цифру вдвое. Было бы сырье – технический спирт. Производство антисептика должно быть бесперебойным, существующие нюансы решают в кратчайшие сроки. Антисептик для рук объемом в литр и пять литров уже поступил в калинковичские аптеки и торговую сеть. Также завод бытовой химии производит и средства для дезинфекции пола на основе антисептических препаратов. Этот товар тоже пользуется повышенным спросом.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ