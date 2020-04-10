Калинковичский завод бытовой химии специализируется на производстве чистящих средств, акварельных красок и гуаши, жидкого мыла и автокосметики. А со вчерашнего дня предприятие производит стратегический продукт – антисептик для рук. Сегодня завод посетил губернатор области Геннадий Соловей.
В фирменном магазине Калинковичского завода бытовой химии ажиотаж. Спросом пользуются вот эти ярко-зеленые литровые бутылки. В них разлит антисептик для рук на основе 70 процентного спирта. Его цена почти 9 рублей. 9 апреля предприятие начало производить этот стратегический в нынешней эпидситуации товар. Первая партия расходится молниеносно. О производстве антисептика на заводе задумывались давно. Коронавирус ускорил процесс. В первый день запуска новой продукции завод произвел 6,5 тысяч литров антисептика для рук. В зависимости от спроса объемы будут наращивать. Заводу хватает мощностей, чтобы увеличить эту цифру вдвое. Было бы сырье – технический спирт. Производство антисептика должно быть бесперебойным, существующие нюансы решают в кратчайшие сроки. Антисептик для рук объемом в литр и пять литров уже поступил в калинковичские аптеки и торговую сеть. Также завод бытовой химии производит и средства для дезинфекции пола на основе антисептических препаратов. Этот товар тоже пользуется повышенным спросом.
Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Калинковичский завод бытовой химии начал выпускать антисептик для рук
Калинковичский завод бытовой химии специализируется на производстве чистящих средств, акварельных красок и гуаши, жидкого мыла и автокосметики. А со вчерашнего дня предприятие производит стратегический продукт – антисептик для рук. Сегодня завод посетил губернатор области Геннадий Соловей.