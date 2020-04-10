Точно по графику. «Заря» начала сев кукурузы

Точно по графику. Аграрии совхоз-комбината «Заря» 10 апреля дали старт стратегической кампании: механизаторы Махновичского отделения выехали в поле на сев кукурузы. За процессом наблюдала и наша съемочная группа.

Посевные агрегаты в Махновичском отделении совхоз-комбината «Заря» на поле выехали точно в срок: как и в прошлом году, сев кукурузы начали 10 апреля. Нынешняя стадия посевной кампании для предприятия – стратегически важная. Ведь именно растениеводство создает прочную кормовую базу для животноводства. А значит, от урожая кукурузы во многом зависит будущая работа всех подразделений «Зари».

Царица полей к себе требует бережного отношения. В этом деле, как в прочной крепкой цепи, важны все звенья: лучшая техника, современные технологии, качественное зерно и опытные человеческие руки. Поэтому к работе сейчас приступают механизаторы с большим трудовым стажем.

Погодные условия в 2020-м оптимальными назвать нельзя. Малоснежная зима и отсутствие дождей сказались на влажности почвы. Аграриям «Зари» уже на старте сезона пришлось сдавать экзамен на знание технологий.

Тщательная обработка почвы, подкормки, подбор культур и ставка на засухоустойчивые сорта – вот он, уже привычный рецепт успеха на Мозырзине, территории рискованного земледелия. Не смотря ни на что, на будущий урожай аграрии смотрят с оптимизмом. Без кормов, а значит – мяса и молока, говорят, не останемся.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ