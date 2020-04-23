В Мозыре все больше появляется поклонников самого экологичного вида транспорта – велосипеда. И для них приятная новость – в этом году городская велоинфраструктура расширится. На каких улицах появятся велодорожки?

Электромонтер «Телеканала «Мозырь» Андрей Харамецкий – давний почитатель велодвижения. На все заявки добирается исключительно на велосипеде. Всех преимуществ двухколесного друга и не перечесть. Мозырь – город небольшой. Велосипед – оптимальное средство передвижения. Однако, по словам Андрея, быть велосипедистом в Мозыре не просто. И виноват не гористо-холмистый ландшафт, а отсутствие инфраструктуры. При корректировке генплана Мозыря в профиль улиц были заложены зеленые зоны и велодорожки. 2020, скудный на хорошие новости год, должен стать знаковым для мозырских велосипедистов. На 4 городских улицах появится соответствующая велоинфраструктура.

С каждым годом все больше мозырян становятся поклонниками самого экологичного вида транспорта. Появление велодорожок – это хорошая новость для велосипедистов. Помимо Ульяновкой, парковой зоны на Советской, на Рыжкова в сторону Мира, велодорожки с течением времени будут появляться во всех новых микрорайонах.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ